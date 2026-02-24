Kelly sulla sfida col Galatasaray | Fermare Osimhen? Ecco come affronteremo la partita

Kelly ha dichiarato che la Juventus punta a bloccare Osimhen durante la partita contro il Galatasaray, che si gioca nei playoffs di Champions League. La squadra si concentra su strategie specifiche per contenere il forte attaccante nigeriano, in vista di una sfida decisiva. Kelly ha spiegato che l’obiettivo è mantenere alta la concentrazione e mettere in atto un piano tattico efficace. La partita si avvicina e i tifosi attendono con entusiasmo.

In occasione dei playoffs di Champions League, la Juventus si prepara ad ospitare il Galatasaray, con la conferenza stampa della vigilia che mette in luce l'umore della squadra, le traiettorie tattiche e la determinazione del reparto difensivo. L'intervento di Lloyd Kelly chiarisce il contesto, tra responsabilità, affiatamento del gruppo e l'obiettivo di sfruttare al meglio il supporto dei tifosi per affrontare una sfida cruciale. Il difensore ha sottolineato come la presenza del pubblico possa imprimere sicurezza al gruppo, ricordando che spetta ai giocatori entrare in campo con la giusta attitudine.