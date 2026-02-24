Kean è tornato in versione bomber | terzo gol consecutivo e altro fantavoto top

Kean ha segnato un gol decisivo contro il Pisa, alimentando le sue ambizioni di migliorare la stagione. La causa di questa crescita è la sua costanza nel trovare la rete, dopo aver già realizzato due reti nelle partite precedenti contro Torino e Como. Con otto gol totali, il centravanti mostra un rendimento superiore rispetto alle prime settimane. La sua reazione è stata immediata, dimostrando di essere in forma e pronto a contribuire alla squadra.

Moise Kean è tornato a fare quel che sa fare meglio: segnare. In gol consecutivamente contro Torino, Como e Pisa, l'ex centravanti del Psg sta trascinando a suon di reti la sua Fiorentina verso la salvezza. Il trauma distorsivo alla caviglia, che lo ha tenuto ai box per la seconda metà di gennaio, è ormai solamente un lontano ricordo. Da allora, il centravanti viola ha collezionato una manciata di minuti da subentrato contro il Napoli e un filotto di reti che ha contribuito a portare la bellezza di sette punti in tre partite a Vanoli e squadra. Attualmente a quota otto centri in campionato, Kean è ancora molto lontano dalle diciannove reti realizzate nella scorsa Serie A, ma inizia a intravedere il primo obiettivo personale: la doppia cifra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Top Employer Italia 2026, l'azienda Arkema certificata per il terzo anno consecutivoArkema Italia ha ottenuto per il terzo anno consecutivo la certificazione Top Employer Italia 2026, riconoscimento assegnato dal Top Employers Institute.

Un altro anno nero per la produzione industriale: è il terzo consecutivo in caloLa produzione industriale in Italia continua a perdere terreno.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Le pagelle viola di Fiorentina-Pisa: Kean è tornato implacabile, Solomon incide, Harrison in difficoltà; Moise Kean, tra salvezza e mercato: il Milan guarda interessato; Rugani: A 31 anni si può sempre avere una nuova carriera. Kean e Fagioli sono migliorati dai tempi della Juve; Kean, i numeri ora sono dalla sua parte: è rinato e ha le idee chiare sul suo futuro.

Kean è tornato in versione bomber: terzo gol consecutivo e altro fantavoto topA segno di fila contro Torino, Como e Pisa, il centravanti è salito a quota otto centri in campionato: è il suo miglior momento da inizio stagione ... msn.com

Le pagelle viola di Fiorentina-Pisa: Kean è tornato implacabile, Solomon incide, Harrison in difficoltàTerza vittoria consecutiva per i Viola. Manca la cattiveria per andare a cercare il raddoppio, nel finale i soliti brividi ... msn.com

è ufficialmente tornato Decide #FiorentinaPisa con un gol pesantissimo #Kean #SerieAEnilive #DAZN x.com

Il derby toscano è della FIORENTINA ma soprattutto di MOISE KEAN La partita più calda e pesante dell'anno in casa viola la decide il bomber italiano, finalmente tornato ai suoi ritmi e autore del terzo gol consecutivo in tre partite diverse Grande spallata d - facebook.com facebook