K-pop coreografie travolgenti e atmosfere misteriose | arrivano le Huntrix

Il concerto delle Huntrix nasce dalla passione per il K-pop e dall’obiettivo di offrire uno spettacolo energico. Le coreografie coinvolgenti e l’atmosfera misteriosa catturano il pubblico, che si prepara a vivere un’esperienza unica. L’evento si svolge domenica 1 marzo alle 16 al centro commerciale Le Maioliche di Faenza, dove i fan potranno ballare e cantare insieme alle band. La serata promette di essere un appuntamento imperdibile per gli appassionati del genere.

Domenica 1 marzo alle 16 al centro commerciale Le Maioliche di Faenza va in scena K-Pop Demonhunter tribute. Uno spettacolo ad alta energia che unisce musica K-pop, coreografie travolgenti e atmosfere misteriose, con le Huntrix Rumi, Mira e Zoey protagoniste di uno show che mescola ritmo, stile e colpi di scena. Un appuntamento imperdibile per chi ama il K-pop e per chi vuole vivere un pomeriggio fuori dall'ordinario, tra performance dal vivo e momenti da ricordare.

Da fenomeno globale su Netflix al teatro Pirandello: le Huntrix arrivano anche ad AgrigentoLe Huntrix, il fenomeno mondiale di Netflix, arrivano anche ad Agrigento.

K-pop di Carnevale alle Terrazze. Un tuffo nelle coreografie ’urban’Alle Terrazze di via Fontevivo il Carnevale si trasforma in un evento dedicato al K-pop.

