Juventus rinnovo per McKennie | blindato il centrocampista scongiurata la partenza a parametro zero

La Juventus ha confermato Weston McKennie con un nuovo contratto, dopo aver evitato che il centrocampista lasciasse a parametro zero. La decisione nasce dalla volontà del club di rafforzare la mediana e mantenere un elemento chiave in rosa. La firma si è concretizzata dopo negoziati intensi, garantendo a McKennie un ruolo stabile e un ingaggio più stabile. La squadra ora punta a continuare il percorso senza ulteriori incertezze.

il rinnovo di weston mckennie con la juventus rappresenta una tappa decisiva per consolidare la competitività della rosa e tutelare un punto fermo del centrocampo. la trattativa, la cui scadenza era attesa per giugno, è stata al centro di una dinamica complessa che ha visto la dirigenza operare con fermezza per evitare una perdita a parametro zero. in contesto di mercato, le prospettive di proseguire l'avventura in bianconero hanno trovato conferme nelle valutazioni interne e nel profondo interesse mostrato da club esteri di alto livello. secondo quanto riportato da fonti di mercato, il profilo del giocatore era finito al centro di sondaggi approfonditi, soprattutto durante le fasi di stallo tra domanda e offerta.

Mercato Inter, sfuma il colpo a parametro zero? Le ultime su McKennie e il rinnovo con la Juventus
L'Inter ha visto sfumare l'opportunità di ingaggiare McKennie a parametro zero, a causa delle trattative ormai arrivate a un punto morto con la Juventus.

Il jolly di Spalletti si lega alla Juventus: McKennie verso il rinnovo blindato
Weston McKennie si avvicina al rinnovo con la Juventus, dopo settimane di trattative e incertezze.

