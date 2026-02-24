Juventus Next Gen stangata per Leonardo Cerri | squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso Il comunicato della Serie C

Leonardo Cerri riceve una squalifica di tre giornate dopo aver ricevuto un rosso nel match contro il Campobasso, causando l’espulsione del giocatore. La decisione arriva in seguito alle immagini che mostrano un fallo violento commesso in campo, che ha portato all’intervento del giudice sportivo. Cerri salterà le prossime partite, influendo sulla rotazione della squadra. La sanzione si aggiunge alle recenti difficoltà della Juventus Next Gen.

Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri. Il giocatore ha ricevuto una squalifica di tre giornate dopo il rosso preso contro il Campobasso. Piove sul bagnato in casa Juventus Next Gen. Leonardo Cerri, dopo il contro il Campobasso, ha preso una squalifica di tre giornate. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO IL COMUNICATO – « Tre giornate di stop per Leonardo Cerri della Juventus Next Gen per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone lontano, lo colpiva deliberatamente con un 71371 pugno al volto senza provocargli conseguenze. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

