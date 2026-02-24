juventus moretto la juve ci ha provato per maignan a dicembre

Matteo Moretto rivela che la Juventus ha cercato di ingaggiare Maignan a dicembre, offrendo uno stipendio paragonabile a quello firmato con il Milan. La società bianconera ha mostrato interesse per il portiere francese, considerato uno dei migliori nel suo ruolo. Il tentativo si è concretizzato in contatti diretti, anche se poi Maignan ha deciso di rimanere al Milan. La Juventus ha così valutato diverse opzioni per rafforzare la propria rosa tra fine 2023 e inizio 2024.

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto in un video pubblicato sul canale YT di FabrizioRomano, lo scorso dicembre i bianconeri avrebbero contattato Mike Maignan, prospettandogli anche un ingaggio simile, se non leggermente superiore, a quello poi concordato nel rinnovo con il AC Milan.

Calciomercato Milan, il retroscena di Moretto: “La Juve aveva offerto a Maignan più soldi del Milan”Matteo Moretto rivela che la Juventus ha offerto più soldi a Maignan rispetto al Milan, creando una tensione nella trattativa di rinnovo.

Holm Juventus, spunta un retroscena: questa big di Serie A ci ha provato per lo svedese. Ma il giocatore aveva già dato la parola ai bianconeriIl Napoli aveva tentato di prendere Holm, ma il calciatore svedese aveva già deciso di firmare con la Juventus.

