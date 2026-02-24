juventus hernanes spalletti bene juve vittima di episodi negativi

Hernanes ha commentato la situazione della Juventus dopo le recenti sconfitte, attribuendola a una serie di episodi sfavorevoli. L’ex calciatore ha lodato Spalletti, definendolo un tecnico abile a pianificare le strategie. Ha sottolineato come i bianconeri abbiano incontrato sfortuna nelle ultime partite, influenzando i risultati. Hernanes ha anche osservato che la squadra ha mostrato impegno, ma alcuni episodi esterni hanno complicato la stagione. La Juventus cerca di rialzarsi dopo questo periodo difficile.

Dagli studi di DAZN, Chicharito Hernanes ha parlato della situazione attuale dei bianconeri e delle difficoltà dell’ultimo periodo Le parole di Hernanes II profeta Hernanes ha detto: “Spalletti è stato un programmatore. Lui è andato a riprogrammare la testa dei suoi calciatori. Tante volte ha detto questi ragazzi sono timidi L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Spalletti sente il commento di Hernanes dopo Cagliari-Juventus e non si trattiene: in studio cala il geloLa Juventus perde a Cagliari nonostante una gara dominata, ma il vero momento chiave arriva nel post partita: Luciano Spalletti replica in diretta al commento ... fanpage.it

Errori, sfortuna ed episodi: alla Juventus di Spalletti mancano i risultati, bianconeri con gli stessi punti della passata stagioneTerza partita consecutiva senza vincere per la Juventus che si conferma nel bene e nel male: la qualificazione in Champion è tutta da conquistare. msn.com

"La Juventus non ha perso. È una sconfitta solo per regolamento. Non ha senso parlare di queste cose, delle regole. Vorrei parlare di calcio. Atteggiamenti come Bastoni devono essere combattuti". - Hernanes - facebook.com facebook

