Juventus-Galatasaray missione rimonta | Kelly sfida Osimhen per gli ottavi di Champions
Kelly affronta Osimhen nella sfida decisiva per i quarti di Champions League. La Juventus cerca di recuperare il pesante svantaggio di 5-2 subito all’andata contro il Galatasaray, con l’obiettivo di qualificarsi. La squadra nerazzurra si prepara a una partita difficile, sapendo che serve una vittoria netta per passare il turno. I giocatori sono concentrati, determinati a dimostrare il loro valore in questa sfida cruciale.
La Juventus insegue un miracolo sportivo contro il Galatasaray nel ritorno dei playoff di Champions League, con l’obbligo categorico di ribaltare il pesantissimo 5-2 dell’andata a Istanbul. Una sfida da “dentro o fuori” che giunge nel momento più buio della gestione tecnica, con i bianconeri reduci dall’allarmante score di quattro sconfitte nelle ultime cinque uscite ufficiali. Domani sera all’ Allianz Stadium, la squadra di Thiago Motta dovrà annullare tre reti di scarto per strappare il pass degli ottavi, evitando un’eliminazione precoce che aggraverebbe la crisi di risultati e identità del club piemontese. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Juventus, Kelly alla vigilia del match col Galatasaray: «Sarà una sfida lunga, come fermare Osimhen? Rispondo così»Kelly ha dichiarato che la Juventus si prepara a una partita difficile contro il Galatasaray, con Osimhen come protagonista.
Juventus a Istanbul, missione ottavi: Spalletti sfida l’inferno del GalatasarayLa Juventus arriva a Istanbul dopo aver superato le tensioni del Derby d’Italia, con l’obiettivo di conquistare l’accesso agli ottavi di Champions League.
Juventus, Galatasaray maçina son haftalarda hatali goller yiyen Di Gregorio yerine Mattia Perin ile çikabilir. [La Gazzetta dello Sport] x.com
