Juve Spalletti chiede aiuto al pubblico | Con il tifo siamo più forti
Luciano Spalletti chiede aiuto ai tifosi della Juve, sottolineando che il supporto del pubblico può fare la differenza. La squadra ha bisogno di una rimonta difficile: recuperare tre gol dopo la sconfitta 5-2 all’andata contro il Galatasaray. La sfida si gioca in casa e il tecnico invita i tifosi a essere il dodicesimo uomo in campo. La partita si avvicina e il pubblico si prepara a spingere la squadra.
Torino, 24 febbraio 2026 – Serve un miracolo vero e proprio. Rimontare tre gol al Galatasaray, dopo il 5-2 dell’andata, significa vincere con quattro gol di scarto nei regolamentari, oppure con tre e trascinare tutto ai supplementari. Juve sull’orlo del baratro, dunque, dopo un febbraio disastroso che ha portato la Vecchia Signora lontanissima dall’Inter, ma ora anche a meno quattro dalla Roma quarta, e col rischio di uscire pure dalla Champions dopo l’eliminazione in Coppa Italia per mano dell’Atalanta. Un’altra crisi invernale, come quella dell’anno scorso e quella dell’anno prima, per una società che fatica a creare una progettualità duratura e continua, con tre allenatori sostituiti in poco tempo e con ripetuti rimescolamenti dirigenziali che non permettono una crescita graduale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Juve ancora a metà, Spalletti cerca la quadra e chiede il supporto del pubblicoLa Juventus mostra due volti nella partita contro il Pafos: un primo tempo deludente e una ripresa più convincente, culminata con le reti di McKennie e Jonathan David.
