Juve settimana da Champions | prima il Galatasaray e poi la Roma

Da stilejuventus.com 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus affronta una settimana decisiva in Champions e in campionato dopo tre partite difficili. La squadra si prepara alla sfida con il Galatasaray, fondamentale per qualificarsi agli ottavi, e poi si concentra sulla partita contro la Roma, che potrebbe determinare la posizione in classifica. I giocatori lavorano intensamente per superare le difficoltà e migliorare le prestazioni. La tensione aumenta con ogni allenamento, mentre i tifosi attendono risposte sul futuro.

juve settimana da champions prima il galatasaray e poi la roma
© Stilejuventus.com - Juve, settimana da Champions: prima il Galatasaray e poi la Roma

La Juventus, dopo 3 partite da dimenticare, è a caccia della svolta. La squadra bianconera si gioca il play-off (quasi proibitivo) di ritorno e buona parte del quarto posto in Serie A domenica, contro la Roma. La stagione della squadra guidata da Spalletti passa da questa settimana. Juventus-Galatasary, serve un’impresa. La Juventus è uscita mal messa dalla partita di andata giocata ad Istanbul, dove disputa un ottimo primo tempo che chiude in vantaggio. Nel secondo tempo è black out totale: prima il gol del pareggio, poi quello del 3-2 e, a seguire, l’espulsione di Cabal, che lascia i bianconeri in 10 per mezz’ora circa. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Prima la Champions, poi il mercato: il Galatasaray vuole Koopmeiners, i dettagliKoopmeiners ha segnato una doppietta a Istanbul, spingendo il Galatasaray a puntare forte su di lui.

Champions: serata da incubo per la Juve, il Galatasaray vince 5-2La Juventus è uscita sconfitta dalla partita contro il Galatasaray, che ha segnato cinque gol contro i due dei italiani.

Atalanta-Chelsea 2-1: gol e highlights | Champions League

Video Atalanta-Chelsea 2-1: gol e highlights | Champions League

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Galatasaray-Juventus 5-2, andata dei playoff di Champions League: rosso a Cabal e i bianconeri crollano, gli ottavi sono un miraggio; Champions, lasciamo a casa i nostri veleni: Inter, Juve e Atalanta, obiettivo ottavi; La Juve si gioca 80 milioni: la Champions passa per i prossimi 7 giorni; Galatasaray-Juve: disastro a Istanbul, tracollo e infortuni. Le dichiarazioni.

juve settimana da championsJuventus, settimana decisiva da 80 milioni: Champions League e quarto posto nel mirinoJuventus, settimana decisiva da 80 milioni: Champions League e quarto posto nel mirino Una settimana che vale oltre 80 milioni di euro. La Juventus FC si gioca una fetta importante ... tuttojuve.com

juve settimana da championsJuventus, Spalletti sorride per la Champions: Yildiz e Bremer in campo | VIDEO CMVigilia di Champions League per la Juventus, attesa dal match di ritorno dei playoff con il Galatasaray: le condizioni di Yildiz e Bremer ... calciomercato.it