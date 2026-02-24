Juve settimana da Champions | prima il Galatasaray e poi la Roma

La Juventus affronta una settimana decisiva in Champions e in campionato dopo tre partite difficili. La squadra si prepara alla sfida con il Galatasaray, fondamentale per qualificarsi agli ottavi, e poi si concentra sulla partita contro la Roma, che potrebbe determinare la posizione in classifica. I giocatori lavorano intensamente per superare le difficoltà e migliorare le prestazioni. La tensione aumenta con ogni allenamento, mentre i tifosi attendono risposte sul futuro.

La Juventus, dopo 3 partite da dimenticare, è a caccia della svolta. La squadra bianconera si gioca il play-off (quasi proibitivo) di ritorno e buona parte del quarto posto in Serie A domenica, contro la Roma. La stagione della squadra guidata da Spalletti passa da questa settimana. Juventus-Galatasary, serve un’impresa. La Juventus è uscita mal messa dalla partita di andata giocata ad Istanbul, dove disputa un ottimo primo tempo che chiude in vantaggio. Nel secondo tempo è black out totale: prima il gol del pareggio, poi quello del 3-2 e, a seguire, l’espulsione di Cabal, che lascia i bianconeri in 10 per mezz’ora circa. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Prima la Champions, poi il mercato: il Galatasaray vuole Koopmeiners, i dettagliKoopmeiners ha segnato una doppietta a Istanbul, spingendo il Galatasaray a puntare forte su di lui.

Champions: serata da incubo per la Juve, il Galatasaray vince 5-2La Juventus è uscita sconfitta dalla partita contro il Galatasaray, che ha segnato cinque gol contro i due dei italiani.

Atalanta-Chelsea 2-1: gol e highlights | Champions League

