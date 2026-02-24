Juve Galatasaray | cena UEFA tra le delegazioni dei due club alla vigilia del match di Champions League – VIDEO

Una cena UEFA tra le delegazioni di Juve e Galatasaray si è svolta ieri sera, motivata dalla volontà di favorire un clima di rispetto prima della partita di Champions League. Durante l'incontro, i rappresentanti dei due club hanno scambiato parole amichevoli e si sono confrontati sui dettagli del match. L'evento si è tenuto in un ristorante vicino allo stadio, con l’obiettivo di creare un ambiente più disteso prima della sfida.

© Juventusnews24.com - Juve Galatasaray: cena UEFA tra le delegazioni dei due club alla vigilia del match di Champions League – VIDEO