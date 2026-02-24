Jutta leerdam tra sport e lusso la campionessa olimpica ha una collezione di borse griffate

Jutta Leerdam ha attirato l’attenzione per la sua passione per il lusso, legata alla sua carriera di campionessa olimpica di pattinaggio su ghiaccio. La atleta olandese mostra una collezione di borse di alta moda, tra cui modelli di Chanel e Louis Vuitton, che spesso porta durante gli allenamenti e le uscite. La sua scelta di accessori di marca riflette il suo stile personale e il modo in cui combina sport e passione per il lusso. La collezione include anche pezzi rari e limitati.

Jutta Leerdam non è solo campionessa di pattinaggio su ghiaccio di velocità, primeggia anche per la sua iconica collezione di borse griffate: da Chanel a Louis Vuitton fino a Dior.