Joseph George va a sedersi a fine round poi crolla esanime dallo sgabello | grande spavento sul ring

Joseph George si è seduto al termine del primo round e poi è crollato sul ring, lasciando il pubblico senza parole. La causa sembra essere stata una forte perdita di energia o un malore improvviso, che ha fermato immediatamente il combattimento. I medici sono intervenuti rapidamente per prestare soccorso, mentre i spettatori sono rimasti in silenzio, preoccupati per le sue condizioni. La scena ha suscitato grande paura tra gli spettatori presenti.