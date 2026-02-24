Joseph George va a sedersi a fine round poi crolla esanime dallo sgabello | grande spavento sul ring
Joseph George si è seduto al termine del primo round e poi è crollato sul ring, lasciando il pubblico senza parole. La causa sembra essere stata una forte perdita di energia o un malore improvviso, che ha fermato immediatamente il combattimento. I medici sono intervenuti rapidamente per prestare soccorso, mentre i spettatori sono rimasti in silenzio, preoccupati per le sue condizioni. La scena ha suscitato grande paura tra gli spettatori presenti.
Momenti di grande paura sul ring di Detroit: Joseph George si è seduto nel suo angolo dopo la conclusione del primo round del combattimento contro Atif Oberlton e poi è crollato al suolo restando esanime. Trasportato in ospedale, è stato poi dimesso senza ulteriori conseguenze.
