Johannes Hoesflot Klaebo passa al ciclismo? Una squadra professionistica gli fa la corte

Johannes Klaebo si sta avvicinando al ciclismo dopo aver dominato le gare di sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La causa di questa scelta sembra essere l’interesse di una squadra professionistica, che gli ha offerto un’opportunità concreta nel mondo delle due ruote. Klaebo, noto per la sua agilità e resistenza, ha già mostrato segnali di entusiasmo verso questa nuova sfida. La decisione definitiva potrebbe arrivare nei prossimi mesi.

Johannes Klaebo si è meritato senza ombra di doppio la palma di uomo copertina delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dove ha inscenato un dominio assoluto nello sci di fondo: il fuoriclasse norvegese ha vinto tutte le gare del programma, conquistando sei medaglie d’oro, impresa mai riuscita in passato. Il formidabile scandinavo ha così replicato l’en-plein che aveva già firmato lo scorso anno ai Mondiali ed è diventato l’atleta più vincente di tutti i tempi ai Giochi su neve e ghiaccio, con undici titoli nel palmares. Il 29enne, che ora si concentrerà sulla conquista della sesta Coppa del Mondo generale della propria carriera, potrebbe pensare di rimpinguare ulteriormente il proprio bottino a cinque cerchi in occasione dell’edizione che si disputerà tra quattro anni sulle Alpi francesi, anche se sarà molto difficile superare il primato totale di trionfi olimpici detenuto dal nuotatore statunitense Michael Phelps con 23 affermazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

Leggi anche: Johannes Hoesflot Klaebo fa 100 in Coppa del Mondo nella sprint di Trondheim. Passo avanti per Pellegrino

Johannes Hoesflot Klaebo, l’uomo che continua la caccia ai recordJohannes Hoesflot Klaebo, noto atleta norvegese, ha fatto notizia per aver tentato di conquistare il suo sesto oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Johannes Hosflot Klaebo: sei medaglie d'oro, nessun limite, battuto il record di vittorie a Milano Cortina 2026 • Sci di fondo Olimpiadi; Johannes Klaebo, re dello sci di fondo: primo a vincere 6 medaglie d'oro in un'Olimpiade invernale; Storia dell’atleta più vincente delle Olimpiadi invernali; Klaebo, il re dei Giochi pronto a diventare mito: Ma il vuoto dopo le gare mi spaventa.

Johannes Hoesflot Klaebo, l’uomo che continua la caccia ai recordNe ha ancora? Forse sì, forse no, si capirà domani. Johannes Hoesflot Klaebo va a caccia di un sesto oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 che avrebbe ... oasport.it

Storia dell’atleta più vincente delle Olimpiadi invernaliJohannes Klaebo, che a Milano Cortina ha già vinto cinque ori, non era il più talentuoso da giovane e ha fatto una vita di rinunce da adulto ... ilpost.it

MILANO CORTINA 2026 - STORIE OLIMPICHE. JOHANNES HOESFLOT KLAEBO, IL RE DEI GIOCHI Non è difficile individuare chi è il Re dei Giochi Olimpici di MilanoCortina2026. Il suo nome è Johannes Hoesflot Klaebo, colui che ha vinto, o meglio ha dom - facebook.com facebook

5 gare disputate 5 ori Praticamente garantito la vittoria del medagliere alla Norvegia Johannes Hoesflot Klaebo MVP dei Giochi Olimpici senza alcun dubbio #MilanoCortina2026 x.com