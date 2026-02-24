Joao Mario rivela il motivo dell' addio alla Juve | Scelta tattica qui posso esprimere il mio valore

Joao Mario spiega che ha lasciato la Juventus per motivi tattici, desideroso di giocare con più spazio e libertà in campo. Durante la presentazione al Bologna, ha sottolineato come questa scelta gli permetta di mostrare meglio le sue qualità e contribuire alla squadra. Il giocatore ha anche parlato delle sue prime impressioni sul nuovo ambiente e sulla voglia di adattarsi rapidamente. Ora, si attende il suo debutto ufficiale con i rossoblù.

Durante la presentazione ufficiale come nuovo giocatore del Bologna, l'attenzione è stata centrata sull'integrazione nel gruppo, sulle motivazioni della scelta tecnica e sulle prospettive di utilizzo in campo. Le dichiarazioni hanno delineato un profilo professionale chiaro, orientato al contributo immediato e alla crescita nel progetto sportivo. l'accoglienza è stata calorosa fin dal primo giorno, e il giovane terzino ha trovato un gruppo molto unito che facilita l'inserimento. ha avuto occasione di esplorare la città, assaporando la cucina locale, e ha percepito un clima di fiducia condivisa.

