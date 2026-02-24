Joan Thiele in concerto all’Estate Fiesolana

Joan Thiele ha annunciato il suo ritorno sui palchi nel 2026, dopo un anno intenso di concerti e tour estivi e invernali. La cantante ha conquistato il pubblico e la critica grazie alle sue esibizioni energiche e coinvolgenti. La sua presenza sul palco all’Estate Fiesolana ha attirato molte persone, desiderose di ascoltare dal vivo le sue canzoni. Ora si prepara a tornare con nuove esibizioni, promettendo sorprese.

Il successo dell’album “Joanita” e la forte esposizione ottenuta sul palco dell’Ariston con “Eco” hanno segnato una tappa fondamentale del suo percorso artistico, consolidandone l’identità e la visione musicale. Attesa nuovamente a Sanremo al fianco di Nayt, Joan è pronta a tornare dal vivo con una nuova serie di concerti, per riportare sul palco l’atmosfera intensa e raffinata che contraddistingue il suo progetto musicale. Le nuove date rappresentano un’ulteriore occasione per vivere dal vivo l’atmosfera magnetica di “Joanita”, il disco che ha inaugurato una nuova fase creativa per Joan Thiele e che, insieme al brano “Eco”, ne ha ampliato il pubblico e il riconoscimento artistico. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Intervista a Joan Thiele, dai capelli immensi e mitologiciJoan Thiele, artista dal talento e dal fascino magnetico, si racconta in questa intervista.

Roberto Bolle e Joan Thiele divini all’Arena di Verona: da brividi il Cerchio d’acqua sulle note de Il MondoRoberto Bolle e Joan Thiele hanno incantato il pubblico all’Arena di Verona con il loro spettacolo, causato dalla combinazione di danza e musica dal vivo.

Joan Thiele - Eco (Live at AteneiKa 5/6/25)

Joan Thiele in concerto all’Estate FiesolanaDopo un 2025 che l’ha vista protagonista assoluta dal vivo, con un tour estivo e invernale accolto con grande entusiasmo da pubblico e critica, Joan Thiele annuncia il suo ritorno sui palchi nel 2026. politicamentecorretto.com

Joan Thiele, chi è?/ Da Sanremo 2025 al Concerto del Primo Maggio: sarà molto bello e non vedo l’oraJoan Thiele è tra i protagonisti del Concerto Primo Maggio in programma nella sua storica cornice di Piazza San Giovanni in Laterano a Roma Joan Thiele è tra i cantanti protagonisti del Concerto Primo ... ilsussidiario.net

Roberto Bolle e Joan Thiele @milanocortina26 via @RaiPlay @RaiNews #olimpiadi x.com

Il rapper romano, al Festival di Sanremo con ‘Prima che’, nella serata dei duetti canterà De Andrè con Joan Thiele Leggi l'articolo #Sanremo - facebook.com facebook