Joan Thiele annuncia il suo ritorno sui palchi nel 2026, dopo aver conquistato il pubblico con il suo tour estivo e invernale nel 2025. La cantante ha deciso di riprendere la scena live, promettendo nuove esibizioni e brani inediti. La notizia ha suscitato grande interesse tra i fan, che attendono con entusiasmo le prossime date. La sua presenza nei prossimi mesi sarà particolarmente seguita dagli appassionati di musica dal vivo.

MILANO – Dopo un 2025 che l’ha vista protagonista assoluta dal vivo, con un tour estivo e invernale accolto con grande entusiasmo da pubblico e critica, . Il successo dell’album JOANITA e la forte esposizione ottenuta sul palco dell’Ariston con Eco hanno segnato una tappa fondamentale del suo percorso artistico, consolidandone l’identità e la visione musicale. Protagonista della serata di chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 all’Arena di Verona domenica 22 febbraio, Joan conferma la sua presenza in eventi di grande rilievo internazionale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

