jeffrey epstein ha nascosto in diversi magazzini foto pc e attrezzature per sottrarli alle indagini

Jeffrey Epstein ha utilizzato vari magazzini per nascondere foto, computer e attrezzature, cercando di ostacolare le indagini. La sua strategia consisteva nel trasferire materiali sensibili lontano dalla sua residenza, probabilmente per evitarne il sequestro. I depositi, sparsi in diverse zone, sono stati trovati pieni di elementi che potrebbero essere cruciali per capire meglio le accuse a suo carico. La scoperta rivela un tentativo di eludere le verifiche ufficiali.

Una rete di depositi per nascondere computer, fotografie e altre attrezzature, spostati dalla sua casa mentre le indagini si avvicinavano a lui. Jeffrey Epstein, ha rivelato il Telegraph che ha esaminato alcune mail, aveva affittato almeno sei magazzini in tutti gli Stati Uniti – a partire dal 2003, pagandoli fino al 2019, anno in cui si è suicidato in carcere – e pagato investigatori privati per trasferire il materiale dalle sue case ai magazzini prima che le autorità potessero eseguire i mandati di perquisizione nelle sue residenze. I siti sono stati utilizzati per conservare oggetti provenienti dalle case di Epstein, tra cui computer e cd dalla sua isola privata nei Caraibi, Little Saint James. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Jeffrey Epstein e Donald Trump, i Dem pubblicano nuove foto: collanine hawaiane e i preservativi del tycoon «Sono enorme»I Democratici della commissione di vigilanza della Camera hanno reso pubbliche 19 foto dagli archivi di Jeffrey Epstein, rivelando figure influenti legate al defunto finanziere.

Perché JEFFREY EPSTEIN è l'INCUBO dei MILIARDARI

