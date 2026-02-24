Ivano Michetti a Non è la TV | A Sanremo tifo la mia amica Patty Pravo i Ricchi e Poveri come i Maneskin
Ivano Michetti ha condiviso che il suo affetto per Patty Pravo lo spinge a tifare per lei a Sanremo, mentre considera i Ricchi e Poveri alla pari dei Maneskin. La sua passione per il Festival si riflette nella volontà di supportare gli artisti italiani, anche dopo decenni di carriera. Michetti ha anche parlato delle sfide del settore musicale e delle influenze che hanno plasmato il suo percorso. La sua presenza a Sanremo si conferma come un punto di riferimento nel panorama musicale italiano.
In collegamento con Non è la TV, la live YouTube di Fanpage.it dedicata a Sanremo, Ivano Michetti, storico membro dei Ricchi e Poveri, racconta il suo rapporto con il Festival, il ruolo dei discografici nella musica italiana e i ricordi dei primi anni di carriera. Con un augurio all’amica Patty Pravo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
