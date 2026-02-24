Italia | rinnovabili a +41% ma consumi elettrici fermi a 311,3 TWh

Nel 2025, l’aumento delle fonti rinnovabili in Italia, pari al 41%, si scontra con una domanda di energia elettrica ferma a 311,3 TWh. La causa principale risiede nella stabilità dei consumi, che non crescono nonostante l’incremento delle energie pulite. Questa situazione evidenzia come la crescita delle rinnovabili non abbia ancora portato a un aumento effettivo nel consumo di elettricità nel paese. Restano ancora molte sfide da affrontare per rendere più dinamico il settore.

In Italia, le continuano a crescere, ma i consumi elettrici restano fermi. Un paradosso che emerge dai dati del 2025: la domanda si attesta a 311,3 TWh, stabile rispetto all’anno precedente, mentre la quota di energia pulita copre il 41% dei consumi, in leggero calo rispetto al 2024. Il solare batte nuovi record con 44,3 TWh prodotti, ma l’eolico arranca. Vittorio Chiesa del Politecnico di Milano avverte: per raggiungere gli obiettivi del 2030, servono reti più robuste, accumuli su larga scala e regole di mercato adeguate. La capacità installata di supera gli 83 GW, con oltre 43 GW fotovoltaici e quasi 14 GW eolici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

