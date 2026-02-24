italia leader nel riciclo degli inerti ma fanalino di coda nel riutilizzo come materie prime seconde

L’Italia ottiene riconoscimenti nel riciclo degli inerti da costruzione e demolizione, ma fatica a riutilizzarli come materie prime seconde. La causa risiede nella scarsa diffusione di tecnologie e processi efficienti per il recupero di questi materiali. Nonostante i risultati positivi nel riciclo, molte imprese incontrano difficoltà a valorizzare gli inerti come risorsa. La situazione evidenzia un divario tra le capacità di raccolta e le pratiche di riutilizzo effettivo.

Bravi nel riciclo, ma quasi ultimi nel riutilizzo degli inerti da costruzione e demolizione. In questo quadro l’Italia si colloca, nel primo caso, al primo posto con un tasso di riciclo del 98% superando Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Germania, Ungheria e Lituania e nel secondo caso agli ultimi posti con un tasso di riutilizzo dello 0,4%. A delineare questo scenario, che racconta come in Europa «si recuperano quasi tutti i rifiuti da costruzione e demolizione, ma solo pochi Paesi sono riusciti a trasformare il riciclo in un vero mercato industriale delle materie prime seconde», è il Report Febbraio 2026 di Quattro A, società del Gruppo Seipa. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

