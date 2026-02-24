Italia-GeorgiaConsole Reinero promuove film su storica missione diplomatica in Italia del 1713

Il film documentario su Sulkhan Saba Orbeliani nasce dalla scoperta di un antico diario che rivela dettagli inediti sulla sua missione diplomatica del 1713. Le riprese si sono concluse a Civitavecchia, dove si ricostruiscono le tappe di un viaggio che rafforzò i legami tra la Georgia e l’Europa occidentale. La produzione mira a far conoscere un episodio chiave della storia diplomatica, coinvolgendo attori e storici locali per ricostruire l’atmosfera di quell’epoca. La diffusione del film è prevista nei prossimi mesi.

© Iltempo.it - Italia-Georgia,Console Reinero promuove film su storica missione diplomatica in Italia del 1713

Civitavecchia, 24 feb. (Adnkronos) - Si sono concluse le riprese del film documentario su Sulkhan Saba Orbeliani, figura centrale della storia e della cultura georgiane, monaco, scienziato e diplomatico che nel 1713 intraprese un eccezionale viaggio diplomatico in Europa su richiesta del suo re Vakhtang VI per intensificare le relazioni politiche e commerciali tra la Georgia e i Paesi Occidentali. Civitavecchia fu il luogo di approdo da cui Orbeliani si mosse alla volta di Roma e delle Corti della penisola italiana ed europee, incontrando autorità politiche ed ecclesiastiche, in primis Papa Clemente XI. 🔗 Leggi su Iltempo.it Leggi anche: Il Royal National Ballet of Georgia al Teatro Italia di Roma con lo spettacolo "Fire of Georgia" Leggi anche: Missione botteghe storiche. Approvato ordine del giorno di Forza Italia su sgravi Tari