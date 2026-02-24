Italbasket | la squadra per la sfida di Newcastle Casarin confermato

La convocazione di Casarin per la partita contro la Gran Bretagna deriva dalla sua buona forma in allenamento e dalla necessità di rafforzare la coppia di guardie. La squadra si prepara con intensità a Newcastle, dove si gioca una sfida decisiva per l'accesso alle prossime fasi di qualificazione. I giocatori lavorano duramente in vista dell'appuntamento, consci dell'importanza di ottenere un risultato positivo. La partita si avvicina rapidamente, e tutti sono pronti a scendere in campo.

La Nazionale italiana di basket si prepara a un'importante fase di qualificazione, concentrandosi sulla doppia sfida contro la Gran Bretagna per assicurarsi un passaporto verso la FIBA World Cup 2027 di Doha. L'attuale impegno del team si concentra su tre sessioni di allenamento allo stesso modo intense e mirate, prima di partire per la trasferta britannica, prevista per giovedì nel pomeriggio. La prima partita si terrà venerdì sera, alle 20.30 ora italiana, in un match che mette in palio un prestigioso biglietto per il mondiale. La selezione dei giocatori rappresenta uno degli aspetti più critici di questa fase di qualificazione.