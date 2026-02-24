Iran | vulcano dormiente si solleva di 9 cm dopo 700mila anni

Il Monte Taftan si solleva di 9 centimetri, un movimento raro che si verifica dopo quasi 700.000 anni di inattività. La causa di questa sollevamento è attribuita a cambiamenti nel sottosuolo che indicano un'attivazione del vulcano nel sud-est dell’Iran. La formazione si trova vicino al confine con il Pakistan e ora preoccupa gli esperti, che monitorano attentamente i segnali di possibile attività futura. La regione resta sotto osservazione costante.

Sommario. Il Monte Taftan, un vulcano situato nel sud-est dell’Iran, a pochi chilometri dal confine con il Pakistan, sta mostrando segni di attività dopo un silenzio geologico durato quasi 700mila anni. La sommità del vulcano si è sollevata di circa 9 centimetri tra l’estate del 2023 e la primavera del 2024, segnalando un accumulo di gas e vapori caldi a una profondità compresa tra 490 e 630 metri. Gli esperti monitorano la situazione, ma non ci sono evidenze di un’eruzione imminente. — Un gigante che si risveglia. Immagina una montagna che si solleva lentamente, millimetro dopo millimetro, come se respirasse dopo un sonno millenario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Colloqui iraniani in Olanda: Usa e Iran si incontrano per primo a Muscat dopo anni di silenzioQuesta mattina si sono incontrate a Muscat le delegazioni di Iran e Stati Uniti.

Pubblica Amministrazione, boom di candidature a gennaio: 700mila aspiranti per 10mila posizioni. Zangrillo celebra l’inversione di tendenza dopo anni di blocco del turnoverA gennaio, il portale InPa ha fatto registrare un vero e proprio boom di domande per i concorsi pubblici.