Iran scontri vicino alla residenza dell' Ayatollah Khamenei a Teheran

Un violento scontro si è verificato nelle vicinanze della residenza dell'Ayatollah Khamenei a Teheran, a causa delle tensioni tra i Guardiani della Rivoluzione e i combattenti dell’Organizzazione dei Mojahedin del popolo iraniano. La colluttazione ha coinvolto decine di uomini armati, creando un clima di allerta nella zona. Testimoni riferiscono di esplosioni e spari, mentre le forze di sicurezza sono intervenute rapidamente. La situazione resta molto tesa nelle strade della capitale iraniana.

Pesanti scontri a Teheran, "nei pressi del quartier generale di Khamenei, tra i Guardiani della Rivoluzione (Irgc) e i combattenti dell'Organizzazione dei Mojahedin del popolo iraniano, gruppo di opposizione ritenuto terrorista dal regime. Oltre 100 militanti del gruppo sono stati uccisi, feriti e arrestati negli scontri. Il "complesso Motahari" a Teheran è un'area altamente sorvegliata e fortificata che ospita tra le altre cose il quartier generale e la residenza della Guida Suprema dell'Iran, Ali Khamenei. I Mojahedin sostengono che "le vittime nemiche all'interno del quartier generale di Khamenei siano state ingenti, ma non sono disponibili cifre precise". Iran, Khamenei rende omaggio alla tomba dell'ayatollah KhomeiniSabato, Ali Khamenei ha visitato il santuario dell'ayatollah Khomeini a Teheran. In Iran dilagano le proteste contro il regime degli ayatollah e Trump avverte Khamenei: "Se userete la forza sui civili, colpiremo Teheran con forza inaudita"In Iran, le proteste contro il regime degli ayatollah proseguono nella loro seconda settimana, ampliandosi e rappresentando una delle sfide più significative al governo degli ultimi anni, dopo i moti del 2022. L'Ayatollah Ali Khamenei ha affidato ad Ali Larijani, il massimo funzionario per la sicurezza nazionale, il compito di garantire che la Repubblica Islamica resista a qualsiasi attacco militare e omicidi mirati.