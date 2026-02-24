Iran | media ' Pechino vicino ad accordo per vendita missili antinave a Teheran'

L’Iran ha annunciato che la Cina sta per concludere un accordo sulla vendita di missili da crociera antinave CM-302, a causa di negoziati intensi tra le due nazioni. La notizia arriva mentre Teheran cerca di rafforzare le proprie capacità militari e di ridurre la dipendenza da altri paesi. Fonti vicine alle trattative riferiscono di un’intesa quasi raggiunta, che potrebbe essere formalizzata nelle prossime settimane. La decisione interessa anche le dinamiche regionali.

Tel Aviv, 24 feb. (Adnkronos) - Iran e Cina sono prossimi a un accordo per la vendita da parte di Pechino di missili da crociera antinave CM-302 a Teheran. Lo scrive il notiziario israeliano Ynet citando un rapporto Reuters, secondo cui il dispiegamento dei missili aumenterebbe significativamente le capacità offensive dell'Iran e rappresenterebbe una minaccia per le forze navali statunitensi dispiegate nella regione. Secondo il documento, i negoziati tra i due Paesi sull'accordo hanno subito un'accelerazione in seguito alla guerra di 12 giorni tra Israele e Iran della scorsa estate. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Iran, media: "Trump e Netanyahu hanno accordo per colpire". E Teheran accusa IsraeleSecondo fonti di stampa, si ipotizza che Donald Trump e Benjamin Netanyahu abbiano concordato un'azione militare contro l'Iran, durante un incontro a Mar-a-Lago.

Iran, Trump: «Teheran vuole l'accordo». Ma l'attacco degli Stati Uniti è sempre più vicinoLa tensione tra Stati Uniti e Iran resta alta.

