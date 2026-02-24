Iran | Marattin ' benefici intervento Usa superiori a rischi'

La proposta di intervento americano in Iran nasce dal bisogno di aiutare un popolo di 92 milioni oppresso da un regime repressivo. Marattin sostiene che i vantaggi di un'azione militare superano i rischi, puntando a liberare cittadini che da anni chiedono libertà e democrazia. La presenza di decine di migliaia di giovani imprigionati e torturati rafforza questa convinzione. La questione rimane aperta e suscita molte discussioni.

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - “I benefici di un intervento americano sono superiori ai rischi. Innanzitutto, si libererebbe un popolo di 92 milioni di persone che da anni sta chiedendo di poter vivere in pace, libertà e democrazia contro un regime teocratico e criminale che ha ucciso, torturato e imprigionato decine di migliaia di giovani. In secondo luogo, un Iran libero e democratico cambierebbe per sempre il Medio oriente, con benefici sulla stabilità del mondo intero”. Fino a Kyiv, perchè "l'Iran è tra i principali fornitori di droni alla Russia: tagliare quei rifornimenti di armi può contribuire a cambiare i rapporti di forza in quel conflitto". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Anche Marattin ambisce a un attacco americano in Iran per "esportare la democrazia" e liberare il popolo dall'oppressione. Evidentemente pure per lui il diritto internazionale vale fino ad un certo punto. Quanto vorrei che gli Usa "esportassero la democrazia" a - facebook.com facebook