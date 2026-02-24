Iran | Le aule sono vuote perché i cimiteri sono pieni

Il calo delle presenze nelle aule scolastiche iraniane deriva dal sovraffollamento dei cimiteri, causato dall’aumento dei decessi. Le autorità iraniane cercano di gestire la difficile situazione, mentre si preparano a un nuovo ciclo di negoziati con gli Stati Uniti. Ginevra si prepara ad accogliere i colloqui, con Teheran che sta definendo un documento di intesa. Le prossime settimane potranno chiarire se si avanzerà nel dialogo.

Prende vigore l’ipotesi di un nuovo round di colloqui tra Iran e Stati uniti giovedì a Ginevra. Teheran sta lavorando per finalizzare una bozza di accordo. Secondo alcune fonti, Ali Larijani, segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano, consegnerà oggi la proposta ai mediatori omaniti a Muscat. Nel frattempo, sono ricominciate proteste nelle università iraniane. Gli Stati uniti stanno completando lo schieramento delle loro imponenti forze militari in tutto il Medio Oriente. La portaerei USS Abraham Lincoln è già nel Mar Arabico, mentre la USS Ford, spada offensiva della marina americana, è arrivata ieri all’isola di Creta, in rotta verso la regione. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

