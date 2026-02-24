Iran la polizia entra nelle università della protesta | scontri a Teheran

La polizia ha fatto irruzione nelle università di Teheran, cercando di fermare le proteste studentesche contro le autorità. La causa deriva dal quarto giorno consecutivo di manifestazioni, che coinvolgono giovani che chiedono maggiore libertà. Gli scontri tra studenti e forze di sicurezza si sono intensificati nelle aree universitarie, con lacrimogeni e cariche. Alcuni studenti hanno cercato di resistere, mentre altri si sono dispersi tra i campus. La tensione resta alta in città.

La polizia e le forze di sicurezza hanno cercato di invadere le università in Iran nel tentativo di reprimere il quarto giorno di proteste studentesche contro la Guida Suprema Ali Khamenei. Sono stati segnalati scontri in alcuni campus, con video che mostrano risse tra i Basji e gli studenti dell'Università di Scienza e Tecnologia di Teheran. Pick-up armati di mitragliatrici sono stati fotografati parcheggiati fuori dall'ateneo. Manifestazioni anche a Mashhad. In alcune università agli studenti è stato impedito l'ingresso se erano stati identificati come coinvolti in precedenti proteste e i presidi universitari hanno anche annunciato la chiusura delle lezioni in presenza.

Iran, media: ufficiale di polizia ucciso a coltellate in scontri a TeheranDurante le recenti proteste a Teheran, un ufficiale di polizia di Malard è stato ucciso a coltellate.

Iran, scontri al Grand Bazaar di Teheran: polizia lancia gas lacrimogeni contro manifestantiAl Grand Bazaar di Teheran, si sono verificati scontri tra manifestanti e forze di sicurezza, che hanno risposto con l’uso di gas lacrimogeni.