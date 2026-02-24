Invisibile ma c' è | torna l' orecchino per lui mini discreto e mono E lo esibiscono le star più cool fuori e dentro lo schermo

L'orecchino mini, discreto e mono, torna in auge grazie alla scelta di alcuni fra i celebrity più seguiti del momento. La causa di questa tendenza deriva dalla volontà di distinguersi senza ostentare, puntando su dettagli semplici ma d’effetto. Attori e musicisti scelgono di esibire questo accessorio sottile sia nelle occasioni pubbliche che sui social, dimostrando come un tocco minimal possa fare la differenza. Molti si chiedono se questa moda continuerà a conquistare anche il pubblico più giovane.

Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. Sebbene non sia una novità, nel 2026 il trend dell'orecchino da uomo passa dall'essere un dettaglio di nicchia a un vero e proprio simbolo di stile soft masculinity, grazie alle icone del momento. La tendenza ha di certo subito un'accelerazione massiccia con il cosiddetto Hamnet hoop, sfoggiato da Paul Mescal in Hamnet. Per quanto la pellicola di Chloé Zhao sia stato candidata a otto premi Oscar, tra cui quello per il miglior film, per molti è stato il minuscolo cerchio d'argento indossato dall'attore che nel film è William Shakespeare a rubare la scena (il divo (porta l'orecchino anche nella vita reale). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Margot Robbie: «L'esperienza più fuori controllo della mia vita: le mie amiche con pizzi e corsetti a urlare contro lo schermo». E le altre frasi sulla moda che ci hanno colpiti questa settimanaMargot Robbie ha raccontato di aver vissuto l’esperienza più fuori controllo della sua vita: le sue amiche, vestite con pizzi e corsetti, urlavano contro lo schermo.

È in malattia ma gioca a calcetto. La Questura lo multa e lui ricorre: “Per lo sport le mani non servono”Un poliziotto in malattia viene scoperto a giocare a calcetto e segnare un gol, scatenando una serie di conseguenze legali.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: La Carta docente, bella e invisibile; L'Invisibile, l'esempio di leadership e di gestione del team; Invisibile, ma c'è: torna l'orecchino per lui mini, discreto e mono. E lo esibiscono le star più cool fuori e dentro lo schermo; Ma la speranza, dice Dio, è ciò che mi stupisce.

Sensori, algoritmi, gemelli digitali. L'Olimpiade invisibileMilano-Cortina 2026 sarà il più grande laboratorio italiano di intelligenza artificiale applicata allo sport Quando penseremo alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 vedremo discese mozzafiato ... ilfoglio.it

Hi Tech invisibile, l’alta tecnologia in casa che c’è ma non si vedeIntegrare la tecnologia invisibile negli ambienti domestici significa unire comfort, funzionalità e design minimalista, eliminando cavi a vista, ingombri e dispositivi che rovinano l’estetica. Scopri ... dilei.it

VISITE GUIDATE NEI LIBRI 2026: TORNA “VEDERE L’INVISIBILE” Dopo il grande successo dello scorso anno, si rinnova l'appuntamento che ha saputo coinvolgere e appassionare tantissimi lettori. “Visite guidate nei libri – Vedere l’invisibile di un libro” è l - facebook.com facebook