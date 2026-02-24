Investimenti nella scuola Caserta conquista il podio

Caserta occupa il secondo posto grazie a un aumento degli investimenti nella scuola, causato dall'attenzione crescente verso l'inclusione degli studenti con disabilità. Quasi 359.000 studenti con bisogni speciali frequentano le scuole italiane, rappresentando il 4,5% degli iscritti. Tuttavia, la distribuzione di insegnanti di sostegno e strutture adeguate varia molto tra le varie regioni, creando disparità evidenti. La questione resta al centro del dibattito pubblico.

In Italia quasi 359.000 studenti con disabilità frequentano le scuole, pari al 4,5% degli iscritti. Nonostante la crescita negli ultimi anni, la disponibilità di insegnanti di sostegno, infrastrutture adeguate e supporti extrascolastici resta diseguale sul territorio. Un nuovo studio condotto da LeTueLezioni, mostra però un risultato di cui la Campania può andare orgogliosa: tre città della regione - Napoli, Salerno e Caserta - dominano la top 10 italiana per accesso reale all’istruzione, grazie a un mix di scuole pro capite, spesa regionale, numero di insegnanti e servizi di supporto extrascolastici. 🔗 Leggi su Casertanews.it

