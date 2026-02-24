Invecchiare in salute i risultati del progetto sugli over 65 di Aoui e Cisl

L’aumento del 105% degli over 65 in provincia di Verona negli ultimi quarant’anni deriva dall’invecchiamento della popolazione e da un miglioramento delle cure mediche. Questo cambiamento porta a una percentuale crescente di anziani che vivono più a lungo e in modo più attivo. Il progetto di Aoui e Cisl si concentra proprio su questa fascia, promuovendo iniziative per sostenere la salute e l’autonomia delle persone più anziane. La sfida rimane quella di adattare servizi e strutture alle nuove esigenze.

Smartwatch, monitoraggi continui e analisi demografiche: uno studio su 92 anziani veronesi mostra come stili di vita corretti possano migliorare la qualità dell’invecchiamento In provincia di Verona, gli over 65 sono aumentati del 105% negli ultimi quarant’anni, passando da una fascia minoritaria a una componente sempre più rilevante della popolazione. Oggi sono 212mila su un totale di 924mila abitanti e, secondo le proiezioni, nel 2031 rappresenteranno il 26,6% dei residenti. Un cambiamento demografico rapido, che pone sfide sociali, sanitarie ed economiche. È in questo contesto che nasce il progetto “Nuovi stili di vita per un invecchiamento in benessere”, promosso dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e dal sindacato dei pensionati Fnp Cisl. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Malattie neuromuscolari e salute orale, i risultati del progetto 'Nemo è oro'Il progetto 'Nemo è oro' analizza le sfide nella cura orale delle persone con malattie neuromuscolari, evidenziando l'importanza di prevenzione e attenzione.

Contrasto alla povertà sanitaria: presentati i risultati del progetto "Equità nella salute"Questa mattina a Lecce sono stati presentati i risultati del progetto "Equità nella salute".

