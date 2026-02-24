Intrigo Maignan | il no alla Juventus dietro il rinnovo blindato con il Milan

Maignan ha rifiutato un trasferimento alla Juventus, spingendo il Milan a blindare il suo contratto. La decisione deriva dalla volontà del portiere di restare fedele ai rossoneri, nonostante le offerte di altri club. Questa scelta ha portato a un rinnovo con clausole di sicurezza e un ingaggio più alto. La vicenda rivela come le preferenze personali influenzino le strategie del mercato e le gerarchie tra le big. La situazione continua a tenere banco nel mondo del calcio italiano.

Il calciomercato vive di silenzi, strategie d'ombra e, talvolta, di rifiuti che definiscono le gerarchie di un intero decennio. Il rinnovo di Mike Maignan con il Milan, ufficializzato fino al 2030 (con opzione per un ulteriore anno), non è stato solo un atto di fedeltà cromatica, ma l'epilogo di una resistenza silenziosa contro gli assalti delle big europee e, soprattutto, di una rivale storica. Come rivelato dall'esperto di mercato Matteo Moretto durante un intervento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la Juventus ha tentato concretamente il colpo gobbo tra i mesi di novembre e dicembre, cercando di sfilare il "Magic Mike" ai rossoneri prima che la firma sul nuovo contratto blindasse definitivamente i pali del Diavolo.