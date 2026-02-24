Intestino e sport | performance energia e recupero partono dalla pancia

Il ciclo di incontri “La salute in un talk” di SYNLAB si concentra sull’importanza dell’intestino per gli atleti, evidenziando come performance, energia e recupero dipendano dalla salute della pancia. Mercoledì 25 febbraio alle 18:30, un esperto spiegherà come una corretta alimentazione e le abitudini quotidiane influenzino il benessere digestivo. L’evento si terrà al Centro Medico SYNLAB di Firenze ed è aperto a tutti gli interessati.

Incontro gratuito con gli specialisti del nuovo Centro Medico SYNLAB Manifattura Firenze che si inserisce all’interno della campagna nazionale dedicata al benessere gastrointestinale Prosegue il ciclo di incontri “La salute in un talk” promosso da SYNLAB. Il prossimo appuntamento è in programma mercoledì 25 febbraio, alle ore 18:30, presso il Centro Medico SYNLAB Manifattura di Firenze (via Marie Curie 8) con l’evento gratuito e aperto al pubblico “”. Il talk esplorerà il ruolo centrale dell’intestino nella performance sportiva, mostrando come energia, resistenza e qualità del recupero siano strettamente legatei alla salute del microbiota. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

