Intesa Sanpaolo sostiene la raccolta fondi Centro Hygge | armonia e cura di Borgo Rubens

Intesa Sanpaolo ha deciso di finanziare il progetto “Centro Hygge: armonia e cura” di Borgo Rubens, per promuovere iniziative di inclusione sociale e sostenibilità ambientale. La banca ha contribuito con un sostegno concreto attraverso il Programma Formula, che mira a migliorare le condizioni di vita delle persone in difficoltà. La donazione ha permesso di avviare servizi di supporto e attività di integrazione nel quartiere. La collaborazione si concentra sulla creazione di un ambiente più accogliente.

Intesa Sanpaolo sostiene il progetto Centro Hygge: armonia e cura dell'associazione Borgo Rubens grazie al Programma Formula, dedicato al sostegno di iniziative distintive su sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà. Selezionato dalla Banca nell'ambito della divisione Banca dei territori guidata da Stefano Barrese, in collaborazione con Cesvi, Centro Hygge vuole creare un luogo sicuro per adolescenti e giovani adulti con fragilità psicologiche, offrendo percorsi di socializzazione, supporto e ascolto. Tutti possono partecipare fino al 30 aprile alla raccolta fondi con una donazione su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo, con l'aggiornamento in tempo reale delle somme raccolte.