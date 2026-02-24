Inter senti Stankovic | Sono nato lì è normale che sogni di tornarci! Ma ecco perché ho scelto di trasferirmi al Club Brugge

Aleksandar Stankovic ha spiegato che il suo desiderio di tornare all’Inter deriva dalla nascita e dall’affetto che prova per il club. La decisione di trasferirsi al Club Brugge nasce dalla volontà di crescere e di giocare a livelli più alti. Il centrocampista ha sottolineato che, nonostante il legame con l’Inter, il suo obiettivo attuale è consolidare la sua carriera in Belgio. La sua scelta ha suscitato commenti tra tifosi e addetti ai lavori.

Aleksandar Stankovic ha deciso di trasferirsi al Club Brugge dopo aver valutato le possibilità offerte dal mercato e le sue ambizioni di crescita.

Milan, senti Arizala: “C’erano altri club su di me, ecco perché ho scelto l’Udinese”Questa mattina l’Udinese ha ufficializzato l’arrivo di Juan Arizala, il giovane attaccante colombiano del 2005.

Tresoldi: Pio Esposito si sta imponendo con l'Inter e fa gol in Nazionale, se lo merita. Stankovic me...

Aleksandar Stankovic: Il mio futuro? Decide l'Inter, io sono concentrato sul BruggeAleksandar Stankovic, centrocampista del Club Brugge cresciuto nel vivaio dell’Inter - che conserva su di lui due diritti di recompra - si è. tuttomercatoweb.com

Ale Stankovic: Chivu è importante. Sono nato all'Inter, voglio tornarci e loro sanno come la pensoIntervistato da Het Belang Van Limburg, il centrocampista del Club Brugge, Alksandar Stankovic ha ampiamente parlato della sua vita tra carriera e affetti personali, il legame col padre, ma anche del ... msn.com

