Inter riecco Dumfries | l’olandese torna in gruppo

L’ Inter ritrova Denzel Dumfries, ma deve rinviare ancora il rientro di Hakan Calhanoglu. Dopo un calvario iniziato il 9 novembre 2025 a causa di un grave infortunio alla caviglia sinistra, l’esterno olandese tornerà a lavorare stabilmente con il gruppo nella giornata di domani. Lo stop, aggravato da complicazioni che portarono all’ intervento chirurgico del 9 dicembre, è finalmente giunto alle battute finali, anche se lo staff tecnico guidato da Cristian Chivu ha già escluso una sua convocazione per il ritorno di Champions League contro il BodoGlimt. L’obiettivo per l’ex PSV è ritrovare il ritmo partita per lo sprint finale in Serie A, evitando rischi inutili in una sfida dall’altissima intensità agonistica. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

