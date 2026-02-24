Inter quanto vale la rimontona | contro il Bodo Chivu gioca anche per il bilancio

Il risultato della partita tra Inter e Bodo deriva dalla necessità di ottenere un buon risultato per il bilancio del club. La squadra ha deciso di schierare anche Chivu, puntando a rafforzare la difesa e aumentare le possibilità di vittoria. La scelta è motivata dal desiderio di evitare una sconfitta che avrebbe pesanti ripercussioni economiche. La partita si preannuncia decisiva per il percorso europeo dell’Inter e per le sue finanze.

Inter-Bodo è una di quelle partite con una doppia vista. Una dritta sul campo, con un 3-1 da rimontare a San Siro, l'altro più in là, all'orizzonte, terra di conti e aspetti economici impossibili da non considerare. Il mancato accesso agli ottavi costerebbe ai nerazzurri circa venti milioni. Undici della mancata qualificazione al turno successivo e circa nove del maxi-incasso del botteghino di San Siro. L'anno scorso, tra Bayern Monaco e Barcellona, i nerazzurri incassarono rispettivamente circa 10 e 14 milioni di euro tra quarti di finale e semifinale. Logico aspettarsi un introito simile in vista di un eventuale ottavo.