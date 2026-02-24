Inter prendi esempio da loro | da Peirò a Ronaldo le grandi rimonte nerazzurre in Europa

Le grandi rimonte nerazzurre in Europa sono state rese possibili da episodi come le vittorie di Peirò e Ronaldo, che hanno trasformato partite difficili in successi memorabili. Le squadre di Herrera e Simoni hanno recuperato svantaggi importanti contro team forti come il Liverpool, il Lione e il Groningen, dimostrando determinazione e capacità di reagire. Questi momenti rimangono impressi nella memoria dei tifosi e testimoniano la forza dell’Inter in campo internazionale.

© Gazzetta.it - Inter, prendi esempio da loro: da Peirò a Ronaldo, le grandi rimonte nerazzurre in Europa

Un po’ di norvegese, fra il gelo di Bodo e i successi di Klaebo a casa nostra, lo stiamo iniziando a masticare pure noi. Per esempio, “rimontare lo svantaggio” a Oslo si dice “komme tilbake bakfra”. All’Inter serve la notte perfetta per venire a capo della matassa Bodo: rimontare l’1-3 dell’andata per prendersi il passaggio agli ottavi di Champions. Due gol di vantaggio per garantirsi i supplementari, tre per evitare pure quelli: sono le condizioni per archiviare col sorriso la notte di San Siro. E se a Chivu serve l’ispirazione, aprire l’album dei ricordi può aiutare: dalla vecchia Coppa dei Campioni all’ultima Uefa vinta, ecco quando l’Inter è riuscita a rimontare uno svantaggio europeo con almeno due gol di scarto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it Verso Inter-Bodo/Glimt: il fattore San Siro e le grandi rimonte europeeLa sfida tra Inter e BodoGlimt si avvicina, a causa del fattore San Siro, che può fare la differenza. Thuram a Inter TV: «Col Liverpool sarà difficile, loro una delle squadre più grandi d’Europa. Mi sento quasi tutti i giorni con quel loro giocatore»Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, ha commentato alla vigilia della sfida di Champions League contro il Liverpool, riconoscendo la forza della squadra inglese e sottolineando il suo rapporto quotidiano con uno dei loro giocatori. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Inter, prendi esempio da loro: da Peirò a Ronaldo, le grandi rimonte nerazzurre in Europa; La bufera social si scaglia contro Bastoni: insulti a non finire, il giocatore prende contromisure; Bastoni e Sinner, due esempi a confronto. E poi Darderi, Bublik, Tsitsipas e l’estrema unzione; Senza #Lautaro l’#Inter fatica un po’ a segnare, ma alla fine vince 2-0 a Lecce e va a più dieci sul #Milan Decisivi i gol di #Mkhitaryan e #Akanji. In attesa del sermone di padre Chivu sui fischi a #Bastoni. A proposito di Bastoni, annotiamo l'inutile ammonizione. Inter, prendi esempio da loro: da Peirò a Ronaldo, le grandi rimonte nerazzurre in EuropaLa Grande Inter di Herrera ribaltò il Liverpool, quella di Simoni il Lione e il Groningen: a San Siro c'è sempre aria d'impresa ... gazzetta.it Inter, Inzaghi: Il cammino del 2023 dev’essere un esempio. Lautaro? Da valutareLe parole dell’allenatore nerazzurro nella conferenza stampa tenuta alla vigilia di Inter-Feyenoord, ritorno degli ottavi di Champions League Tre giorni dopo l’importantissima vittoria contro il Monza ... gianlucadimarzio.com Poco più di 24 ore ad Inter-Juventus, devi scegliere uno dei due per vincere la partita. Chi prendi #fblifestyle - facebook.com facebook Ambrosini: “Milan Stare a 5 punti dall’Inter tanta roba per la rosa che ha. Henrique Prendi…” x.com