Inter parla Marotta | Nello sport tutte le imprese sono possibili Simeone? Fake news assolutamente non c’è neanche da parlarne

Beppe Marotta ha chiarito che le voci su un possibile arrivo di Simeone all'Inter sono false, sottolineando che nel calcio tutto può succedere. Durante la sua intervista prima della partita contro il Bodo Glimt, il dirigente nerazzurro ha ribadito che le notizie circolate sono prive di fondamento e che non c’è nessun contatto in corso. Marotta ha anche ricordato che nel mondo dello sport le imprese sono sempre possibili, anche nelle situazioni più inaspettate.

Marotta a Sky: «La notizia su Simeone una fake news, con Chivu abbiamo avuto fortuna e lui sta dimostrando di essere da Inter! Se non dovessimo passare…»Beppe Marotta afferma che la notizia su Simeone è una fake news, spiegando che la scelta di Chivu si è rivelata fortunata e che il tecnico sta dimostrando il suo valore con l’Inter.

Frattesi alla Juventus, parla Marotta: «Cessione? Siamo aperti a parlarne. Nessuna offerta ricevuta da…»Marotta ha confermato che la Juventus è disponibile a valutare eventuali offerte per Frattesi, ma al momento non ne ha ricevuta nessuna ufficiale.

