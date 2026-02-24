Inter-Bodo Glimt | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

L’Inter affronta il BodoGlimt a causa della qualificazione ancora aperta nella Champions League. I nerazzurri cercano una vittoria per avanzare, mentre i norvegesi puntano a sorprendere in trasferta. La partita si gioca martedì 24 febbraio e verrà trasmessa in diretta su canali televisivi e piattaforme online. I tifosi attendono di vedere quale delle due squadre riuscirà a prevalere in questa sfida decisiva.

(Adnkronos) – L’Inter torna in campo in Champions League. I nerazzurri sfidano oggi, martedì 24 febbraio, i norvegesi del BodoGlimt – in diretta tv e streaming – nel ritorno dei playoff della massima competizione europea. La squadra di Chivu riparte dalla sconfitta dell’andata, quando il Bodo si è imposto per 3-1, e dovrà vincere con tre gol di scarto per agguantare la qualificazione agli ottavi, o con due reti per portare il match ai supplementari e, eventualmente, ai calci di rigore. In campionato l’Inter è reduce dalla vittoria di Lecce, battuto 2-0 al Via del Mare. La sfida tra Inter e BodoGlimt è in programma oggi, martedì 24 febbraio, alle ore 21. 🔗 Leggi su Seriea24.it

Bodo/Glimt-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tvL’Inter torna in campo e affronta il BodoGlimt mercoledì 18 febbraio, a causa della partita di andata dei playoff di Champions League.

Inter-Bodo Glimt oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederlaCristian Chivu ha deciso di schierare la formazione titolare per la sfida contro il Bodo Glimt, determinata dalla necessità di qualificarsi agli ottavi di finale.

