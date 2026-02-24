Inter-Bodo Glimt oggi in Champions League | orario probabili formazioni e dove vederla

Cristian Chivu ha deciso di schierare la formazione titolare per la sfida contro il Bodo Glimt, determinata dalla necessità di qualificarsi agli ottavi di finale. I nerazzurri cercano una vittoria dopo il pareggio dell’andata, puntando sull’energia di alcuni giovani promettenti. La partita si gioca questa sera alle 21:00, con la diretta tv su una piattaforma dedicata. La squadra si prepara a sfidare un avversario che si difende con ordine e velocità.

Torna in campo oggi, 24 febbraio, l’Inter di Cristian Chivu nel ritorno dei playoff di Champions League. I nerazzurri ospitano il BodoGlimt allo stadio San Siro (ore 21), con l’obiettivo di ribaltare il 3-1 subito in Norvegia lo scorso 18 febbraio. Chivu: “Inter in grado di ribaltare risultato con il Bodo”. Reduce dall’1-3 dell’andata, l’Inter si avvicina alla partita di ritorno contro i norvegesi del Bodo Glimt in Champions League “con la stessa serenità e tranquillità che cerchiamo di avere a fine stagione. Non cambia niente, bisogna essere consapevoli di poter vincere e non pensare alla pressione di dover fare 2-3 gol per paspassare il turno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Bodø/Glimt-Inter oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederlaOggi, 18 febbraio, alle 21, BodøGlimt e Inter si affrontano in Norvegia per l’andata dei playoff di Champions League.

Bodo Glimt-Inter in Champions, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioniIl match tra Bodo Glimt e Inter si svolge oggi in Champions League, perché la squadra norvegese ha ottenuto la sua qualificazione grazie a una vittoria convincente nelle qualificazioni.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Inter-Bodø/Glimt: orari e dove vederla in TV; Bodo Glimt-Inter, dove vedere i playoff di Champions League in tv e streaming; Dove vedere Bodo Glimt-Inter in tv? Sky o Prime Video, orario; Dove vedere Inter-Bodo/Glimt martedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni.

Inter-Bodo Glimt in Champions, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioniL'Inter cercherà la rimonta per poter accedere agli ottavi di finale di Champions dopo la sconfitta nell'andata dei playoff contro il Bodo: dove vedere ... fanpage.it

Inter – Bodo/Glimt: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streamingInter – Bodo/Glimt dove vederla? Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming. generationsport.it

L'allenatore del Bodo punge l'Inter e Chivu: "Non è furbo per me chi parla deI campo e del freddo. Il City..." - facebook.com facebook

Nilsen: "Inter, se sottovaluti il Bodo sei morta. Io, il Milan e il gol nel derby, ora sono Ceo" x.com