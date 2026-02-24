Inter-Bodo Glimt LIVE risultato in diretta della partita di Champions

L'incontro tra Inter e Bodo Glimt è stato deciso da un gol nel finale, che ha deciso l'esito della partita di ritorno dei playoff di Champions. La squadra di casa ha spinto forte negli ultimi minuti, cercando il pareggio, ma la difesa avversaria ha resistito. La tensione si è fatta sentire nel finale, con i tifosi che hanno seguito ogni azione in campo. La partita si è conclusa con un risultato che cambia gli equilibri della qualificazione.