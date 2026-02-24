Inter-Bodo Glimt LIVE risultato in diretta della partita di Champions
L'incontro tra Inter e Bodo Glimt è stato deciso da un gol nel finale, che ha deciso l'esito della partita di ritorno dei playoff di Champions. La squadra di casa ha spinto forte negli ultimi minuti, cercando il pareggio, ma la difesa avversaria ha resistito. La tensione si è fatta sentire nel finale, con i tifosi che hanno seguito ogni azione in campo. La partita si è conclusa con un risultato che cambia gli equilibri della qualificazione.
La diretta live di Inter Bodo Glimt di Champions: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita di ritorno dei playoff. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Bodo Glimt-Inter LIVE, risultato in diretta della partita di Champions LeagueIl Bodo Glimt ha battuto l’Inter 2-1 nell’ultima partita di Champions League, causando sorpresa tra i tifosi italiani.
Diretta gol Champions League LIVE: Bodo Glimt 3-1 contro l’Inter, Atletico Madrid partita pazza col Club Brugge, Schick trascina il Bayer LeverkusenIl Bodo Glimt ha vinto 3-1 contro l’Inter, causando una sorpresa nei playoff di Champions League.
Bodø/Glimt-Juventus 2-3: la sintesi lunga | Champions League
