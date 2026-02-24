Inter Bodo Glimt LIVE 0-2 | Evjen chiude probabilmente il match
Evjen ha segnato il secondo gol che potrebbe aver chiuso il match tra Inter e Bodo Glimt, grazie a un'azione rapida al 75’. La partita si gioca a San Siro, dove i nerazzurri cercano di ribaltare il risultato dell’andata. La tensione cresce mentre i giocatori cercano di guadagnare il controllo del pallone. La sfida prosegue con un risultato ancora aperto, in attesa delle prossime mosse.
di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 21 a San Siro per Inter Bodo Glimt, match valevole per i playoff di ritorno di Champions League: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Bodo Glimt, playoff di ritorno di Champions League. Pubblico delle grandi occasioni per una delle partite più importanti della stagione per la squadra di Chivu, chiamata ad un’impresa per rimontare il 3-1 maturato nel match d’andata in Norvegia. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 69? – Clamoroso palo di Akanji dopo una bella giocata Barella Dimarco! 57? – Frittata di Akanji, Hauge gela San Siro e porta avanti gli ospiti 52? – Frattesi pericoloso in sforbiciata, Thuram anticipato all’ultimo! 45? – Comincia la ripresa! 46? – Termina il primo tempo dopo un solo minuto di recupero 36? – Prima occasione per gli ospiti, Blomberg impegna Sommer di testa 33? – Pezzo di bravura di Zielinski, tiro dai 25 metri e palla a lato 28? – Haikin ancora miracoloso su una testata di Frattesi da angolo! 24? – Bastoni pericoloso di testa da azione d’angolo 16? – Thuram vicinissimo al vantaggio, palla di poco sopra la traversa 11? – Miracolo di Haikin su Dimarco! 3? – Pio Esposito subito pericoloso di testa! Partiti a San Siro! Migliore in campo a fine primo tempo:. 🔗 Leggi su Internews24.com
