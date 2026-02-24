Inter Bodo Glimt LIVE 0-0 | prima occasione per gli ospiti Blomberg impegna Sommer di testa

Blomberg ha prodotto la prima occasione per l'Inter, mettendo in difficoltà Sommer di testa. La partita tra Inter e Bodo Glimt si gioca a San Siro, con l’obiettivo di qualificarsi ai gironi di Champions League. La squadra ospite ha mostrato subito determinazione, creando un rischio concreto per i nerazzurri. I tifosi seguono con attenzione ogni mossa in campo, pronti a scoprire chi passerà il turno. La sfida è ancora apertissima.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 21 a San Siro per Inter Bodo Glimt, match valevole per i playoff di ritorno di Champions League: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Bodo Glimt, playoff di ritorno di Champions League. Pubblico delle grandi occasioni per una delle partite più importanti della stagione per la squadra di Chivu, chiamata ad un'impresa per rimontare il 3-1 maturato nel match d'andata in Norvegia. Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 36? – Prima occasione per gli ospiti, Blomberg impegna Sommer di testa 33? – Pezzo di bravura di Zielinski, tiro dai 25 metri e palla a lato 28? – Haikin ancora miracoloso su una testata di Frattesi da angolo! 24? – Bastoni pericoloso di testa da azione d'angolo 16? – Thuram vicinissimo al vantaggio, palla di poco sopra la traversa 11? – Miracolo di Haikin su Dimarco! 3? – Pio Esposito subito pericoloso di testa! Partiti a San Siro! Migliore in campo a fine primo tempo:.