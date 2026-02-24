Inter Bodo Glimt LIVE 0-0 | miracolo di Haikin su Dimarco!

Un intervento decisivo di Haikin ha evitato il gol di Dimarco, causando un pareggio senza reti tra Inter e Bodo Glimt. L’azione si è svolta a San Siro, dove i nerazzurri cercano di qualificarsi per la fase a gironi. La partita, fondamentale per il passaggio ai gruppi di Champions League, tiene con il fiato sospeso i tifosi. La sfida prosegue con il risultato ancora aperto e molte emozioni da vivere.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 21 a San Siro per Inter Bodo Glimt, match valevole per i playoff di ritorno di Champions League: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Bodo Glimt, playoff di ritorno di Champions League. Pubblico delle grandi occasioni per una delle partite più importanti della stagione per la squadra di Chivu, chiamata ad un'impresa per rimontare il 3-1 maturato nel match d'andata in Norvegia. Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 11? – Miracolo di Haikin su Dimarco! 3? – Pio Esposito subito pericoloso di testa! Partiti a San Siro! Migliore in campo a fine primo tempo:. 🔗 Leggi su Internews24.com Inter Bodo Glimt, Dimarco: «Partita offensiva, ma attenzione alle ripartenze»Dimarco ha sottolineato che l'Inter ha affrontato la partita con un atteggiamento offensivo, ma ha avvertito sui rischi delle ripartenze rapide degli avversari. Conferenza stampa Dimarco pre Inter Bodo Glimt: le parole dell'esternoMarco Dimarco ha parlato prima della partita contro il Bodo Glimt, a causa dell'andamento positivo della squadra nelle ultime settimane.