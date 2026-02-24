Inter Bodo Glimt LIVE 0-0 | Haikin ancora miracoloso su una testata di Frattesi da angolo!

Haikin ha parato una testata di Frattesi da angolo, impedendo all’Inter di segnare. La gara tra i nerazzurri e il Bodo Glimt si gioca a San Siro, valevole per i playoff di ritorno di Champions League. L’estremo difensore norvegese ha effettuato un intervento decisivo al 30° minuto, mantenendo il risultato sullo 0-0. La partita continua con ritmo intenso e tante occasioni da ambo le parti.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 21 a San Siro per Inter Bodo Glimt, match valevole per i playoff di ritorno di Champions League: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Bodo Glimt, playoff di ritorno di Champions League. Pubblico delle grandi occasioni per una delle partite più importanti della stagione per la squadra di Chivu, chiamata ad un'impresa per rimontare il 3-1 maturato nel match d'andata in Norvegia. Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 28? – Haikin ancora miracoloso su una testata di Frattesi da angolo! 24? – Bastoni pericoloso di testa da azione d'angolo 16? – Thuram vicinissimo al vantaggio, palla di poco sopra la traversa 11? – Miracolo di Haikin su Dimarco! 3? – Pio Esposito subito pericoloso di testa! Partiti a San Siro! Migliore in campo a fine primo tempo:.