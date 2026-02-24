Inter-Bodo Glimt in streaming gratis? Dove vedere la Champions stasera

Da sololaroma.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter ha deciso di trasmettere in streaming gratis la partita contro il Bodo Glimt per il ritorno dei playoff di Champions League. La scelta mira a coinvolgere un pubblico più ampio senza costi aggiuntivi e a favorire l’entusiasmo tra i tifosi. La sfida si gioca questa sera alle 21:00 a San Siro, con i nerazzurri determinati a conquistare la qualificazione. La partita promette un’atmosfera intensa e ricca di emozioni.

inter bodo glimt in streaming gratis dove vedere la champions stasera
© Sololaroma.it - Inter-Bodo Glimt in streaming gratis? Dove vedere la Champions stasera

Notti magiche, ma con una tensione altissima a San Siro. Oggi, martedì 24 febbraio 2026 alle ore 21:00, l’ Inter affronta il Bodo Glimt per il ritorno dei playoff di Champions League. La situazione è critica: i nerazzurri devono rimontare il pesante passivo dell’andata per evitare un’eliminazione che avrebbe del clamoroso. Da tifosi della Roma, guardiamo con interesse a questo martedì europeo: la rincorsa di Cristian Chivu è in salita e i norvegesi hanno già dimostrato di essere la bestia nera delle italiane. Riusciranno i nerazzurri a ribaltare il destino o la “maledizione scandinava” colpirà ancora? Inter-Bodo Glimt: si può vedere in streaming gratis?. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Bodo Glimt-Inter, streaming gratis e diretta TV Sky Sport o Amazon Prime? Dove vedere Champions LeagueMercoledì 18 febbraio alle ore 21, i tifosi italiani potranno seguire in diretta il match tra Bodo Glimt e Inter all’”Aspmyra Stadion” di Bodo, in Norvegia, dove i nerazzurri affrontano lo spareggio d’andata della Champions League 202526.

In Diretta : Bodø/Glimt-Juventus | Champions League 2025/26 | Streaming completo della partita

Video ? In Diretta : Bodø/Glimt-Juventus | Champions League 2025/26 | Streaming completo della partita

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Inter-Bodø/Glimt: orari e dove vederla in TV; Champions League, Bodo/Glimt-Inter 3-1: crollo nerazzurro in Norvegia; Playoff Champions League, l’Inter cade in Norvegia: il Bodo/Glimt vince 3-1; Pronostico Inter-Bodo Glimt quote ritorno playoff Champions League.

inter bodo glimt inInter-Bodo Glimt in Champions, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioniL'Inter cercherà la rimonta per poter accedere agli ottavi di finale di Champions dopo la sconfitta nell'andata dei playoff contro il Bodo: dove vedere ... fanpage.it

inter bodo glimt inInter-Bodo Glimt LIVE, risultato in diretta della partita di ChampionsLa diretta live di Inter Bodo Glimt di Champions: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita di ritorno dei playoff ... fanpage.it