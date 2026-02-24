Inter-Bodo Glimt in streaming gratis? Dove vedere la Champions stasera

L’Inter ha deciso di trasmettere in streaming gratis la partita contro il Bodo Glimt per il ritorno dei playoff di Champions League. La scelta mira a coinvolgere un pubblico più ampio senza costi aggiuntivi e a favorire l’entusiasmo tra i tifosi. La sfida si gioca questa sera alle 21:00 a San Siro, con i nerazzurri determinati a conquistare la qualificazione. La partita promette un’atmosfera intensa e ricca di emozioni.

Notti magiche, ma con una tensione altissima a San Siro. Oggi, martedì 24 febbraio 2026 alle ore 21:00, l' Inter affronta il Bodo Glimt per il ritorno dei playoff di Champions League. La situazione è critica: i nerazzurri devono rimontare il pesante passivo dell'andata per evitare un'eliminazione che avrebbe del clamoroso. Da tifosi della Roma, guardiamo con interesse a questo martedì europeo: la rincorsa di Cristian Chivu è in salita e i norvegesi hanno già dimostrato di essere la bestia nera delle italiane. Riusciranno i nerazzurri a ribaltare il destino o la "maledizione scandinava" colpirà ancora? Inter-Bodo Glimt: si può vedere in streaming gratis?. La formazione ufficiale dei nerazzurri per Inter-Bodo Glimt Chivu sorpende: confermato Frattesi a centrocampo con Barella e Zielinski! Davanti c'è ancora Pio con Thuram.