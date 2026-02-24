Inter Bodo Glimt dove vederla in tv | ecco il canale

L’Inter affronta il Bodo Glimt a causa del calendario delle competizioni europee. La partita si gioca questa sera alle 21:00 allo stadio San Siro, attirando l’attenzione dei tifosi italiani. La sfida si preannuncia avvincente e mette in palio punti importanti per entrambe le squadre. Gli appassionati cercano il modo di seguire l’evento in diretta TV. Molti si chiedono quale canale trasmetterà la partita.

Inter Bodo Glimt dove vederla in tv. Manca sempre meno al fischio d’inizio di Inter-BodøGlimt, in programma questa sera alle ore 21:00 allo stadio San Siro. Per l’occasione il Meazza non sarà sold-out, ma sono attesi circa 65.000 spettatori, pronti a sostenere e spingere i nerazzurri nel tentativo di rimonta europea. Si riparte dal 3-1 dell’andata in favore dei norvegesi. L’Inter dovrà vincere con due gol di scarto per portare la sfida ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore, oppure imporsi con tre reti di differenza per qualificarsi direttamente nei 90 minuti regolamentari. Un’impresa complicata, ma non impossibile. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Inter Bodo Glimt dove vederla: ecco il canale che trasmetterà la garaL’Inter affronta il BodøGlimt dopo aver perso 3-1 nell’andata dei playoff di Champions League.

Bodo/Glimt-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tvL’Inter torna in campo e affronta il BodoGlimt mercoledì 18 febbraio, a causa della partita di andata dei playoff di Champions League.

