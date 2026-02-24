Inter-Bodo Glimt Champions League 24-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Frattesi dal 1?

L’Inter perde 3-1 in Norvegia durante il primo match contro il Bodo Glimt, spinta dal desiderio di qualificarsi. La squadra di casa ha dominato il primo tempo, creando numerose occasioni da gol. Ora, gli uomini di Inzaghi devono vincere con almeno due gol di scarto nella partita di ritorno per passare il turno. Frattesi potrebbe partire dall’inizio, ma ancora non è certo. La sfida si gioca questa sera alle 21.00 a San Siro.

L’Inter deve provare a ribaltare la situazione nel ritorno dei playoff di Champions League contro il Bodo Glimt dopo aver perso per 3-1 in Norvegia. Martedì sera a San Siro sarà quindi una bolgia per riuscire a rimontare e a qualificarsi per gli ottavi. I nerazzurri sono reduci dal successo di Lecce nel weekend, col. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Inter-Bodo/Glimt (Champions League, 24-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiL’Inter ha perso 3-1 in Norvegia, causando la difficile sfida di domani contro il Bodo Glimt.

Temi più discussi: Champions League, Bodo/Glimt-Inter 3-1: crollo nerazzurro in Norvegia; Inter-Bodø/Glimt, ultimi biglietti e info per i tifosi; Inter-Bodo Glimt, cosa serve ai nerazzurri per gli ottavi di Champions League: le combinazioni; L’Inter ha perso 3-1 contro il Bodø/Glimt nell’andata dei playoff di Champions League.

Inter-Bodo Glimt, diretta Champions League: risultato in tempo reale, Chivu in missione rimontaI nerazzurri scendono in campo a San Siro con l’obiettivo di ribaltare i 2 gol di svantaggio subiti in Norvegia e accedere agli ottavi di finale ... tuttosport.com

Inter-Bodo Glimt: dove vederla (tv e streaming), orario e probabili formazioni (non c'è Lautaro Martinez). Il ritorno dei playoff di ChampionsL'Inter è in fuga in campionato, con un saldo +10 sul Milan secondo, ma adesso deve pensare alla Champions League e martedì a San Siro andrà a caccia di una ... leggo.it

L’11 di Cristian Chivu per Inter-Bodo (Sky): 3-5-2 Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; L. Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Pio Esposito Non è facile, ma se lo fosse non si chiamerebbe Champions League - facebook.com facebook

Nilsen: "Inter, se sottovaluti il Bodo sei morta. Io, il Milan e il gol nel derby, ora sono Ceo" x.com